Süper Lig 2020 2021 yeni sezon tarihi: Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig maçlarında yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Geçen sezon Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından transfer dönemi başlarken, bir yandan da yeni sezon tarihi gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak. İşte, ayrıntılar.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele eden takımların 2020-21 sezonu harcama limitlerini resmen açıkladı.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray: 493.398.642 TL(60,3M€)

Beşiktaş: 298.099.722 TL(36,4M€)

Fenerbahçe: 177.573.089 TL(21,7M€)

Başakşehir: 170.654.925 TL(20,85M€)

Trabzonspor: 152.395.425 TL(18,6M€)