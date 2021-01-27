Süper Kupa hangi takımın olacak? Başakşehir ile Trabzonspor'dan iddaa'da favori olan...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR

- Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olarak tarih yazan, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir, bu sezon ligde pek istediği formu yakalayamadı.

- Sezonun ilk lig golünü 5. haftada Trabzonspor'a atmış ve ilk galibiyetini almış olmaları ilgi çekici olsa da, o zaman bordo-mavili takımın başında Eddie Newton vardı.

- O günden bugüne hem Trabzonspor "oldukça" değişti hem de Başakşehir biraz kıpırdandı.

- Süper Kupa, yani bir kupa kazanmak her zaman TD Okan Buruk'un aklının bir köşesindedir ve dün düzenlenen basın toplantısında "Oyuncularıma güveniyorum" mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

- Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de forma giymesi beklenmiyor.

- Son transfer Ömer Ali Şahiner'in lisansı çıkartıldı, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, maç kadrosunda yer alacaktır.

TRABZONSPOR

- Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdikten sonra ligde müthiş bir çıkış gerçekleştirdi.

- Eddie Newton'dan bayrağı devralan Avcı, belki Türkiye Kupası'ndan elendi ama ligde kırılması güç bir takım yarattı. 12 lig maçından 27 puan çıkartıp 6. sıraya kadar tırmandı.

- Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür sakat. Son lig maçında Gençlerbirliği'ne karşı cezası nedeniyle oynayamayan Lewis Baker 11'deki yerini geri alacak.

- TD Avcı’nın iyi bir görüntü çizen Berat Özdemir'i değil, yoğun maç trafiğinde sürekli forma giydiği için yorulmuş olabilecek Abdulkadir Parmak'ı kulübede başlatması bekleniyor.

- "Ekuban, Nwakaeme, Djaniny" hücum hattı ve "Edgar Ie, Hugo" savunma ikilisi değişmeyecektir.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in son 5 resmi maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Trabzonspor, Başakşehir'e karşı çıktığı son 13 maçın hiçbirinde soyunma odasına önde giremedi! (8 kez İYX)

- Okan Buruk, Başakşehir'in başında Trabzonspor'a karşı çıktığı 3 maçı da kaybetmedi (1 galibiyet - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Kupa karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%27'lik kesim kritik eksikleri olan Başakşehir karşısında bordo-mavili ekibe daha çok güveniyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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PSG ve Başakşehirli oyuncuların birlikte ırkçılığa karşı sergiledikleri tutum! Unutulmaz...