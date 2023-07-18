Haberin Devamı

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu. Heyecan dolu karşılaşmada kupayı elde etmek isteyen iki rakip karşılaşmada ciddi performans gösterecek. Peki, Süper kupa finali ne zaman? Süper Kupa maçı Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.

Haberin Devamı

Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.