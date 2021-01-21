Sumudica şaşkına çevirdi! Rizespor - Gaziantep maçına Zoom ile...

Süper Lig'in 20. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederken Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, Digi Sport'a değerlendirmelerde bulundu.

Eski takımı Gaziantep FK'ya karşı oyuncularına taktik verdiğini söyleyen Sumudica, "Kazandığımız için mutluyum. Bu maçtan korkuyordum çünkü Gaziantep FK güçlü bir takım. 28 maçtır üst üste gol atmışlardı." dedi.

ZOOM ÜZERİNDEN İKİ GÖRÜŞME

Oyuncularıyla henüz bir araya gelmese de görüştüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam, yeni takımıyla Zoom üzerinden iki görüşme yaptı. Zoom ile bağlantı kuran ve futbolculara taktik veren Sumudica'nın oyunculara prim vaadi ise futbolseverleri şaşırttı. Sumudica'nın futbolculara bu maçtan galip ayrılmaları halinde kendilerine cebinden prim vereceğini vurguladığı ve ''Bu maçı kazanın size cebimden prim vereceğim.'' dediği iddia edildi.

GÖZYAŞLARIYLA AYRILDI



Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Tecrübeli teknik adam, ayrılık sürecini "Kimi kırdıysam, üzdüysem, tüm Gaziantep'ten ve Türkiye'den özür dilerim. Kimseyi incitmek istemezdim. Ben, söylediklerimden dolayı çok pişmanım" sözleriyle özetlemişti.

51 MAÇTA 77 PUAN

Rumen teknik adam, 1,5 sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başında 51 lig müsabakada görev aldı. Bu maçlarda 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 77 puan toplayan Sumudica'nın öğrencileri, 80 gol attı, kalesinde de 69 gol gördü. Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,50 puan ortalamasını yakaladı.

2. SEZON DAHA BAŞARILI

Rumen teknik adam, geçen sezona göre bu sezon daha başarılı bir performans ortaya koydu. Geçen sezon 34 haftada 46 puan toplayarak maç başına 1,35 puan ortalaması yakalayan Sumudica'nın öğrencileri, bu sezon ise 17 maçta 31 puan topladı.

Bu sezon maç başına puan ortalaması 1,82'ye çıkan Gaziantep ekibinde, yakalanan yenilmezlik serileri de takıma moral verdi.

Sumudica'nın ayrılığa neden olan sözleri;

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