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Haber Giriş: 05.01.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!

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Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!
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Gaziantep teknik direktörü Marius Sumudica, Ankaragücü maçında hakem Alper Ulusoy'a itirazda bulununca sarı kart gördü. Rumen hoca gördüğü karttan sonra çok sinirlendi ve elindeki su şişesini yere fırlattı.

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Ev sahibi Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica'ya 25. dakikada hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart gösterildi.

 

Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu

Gaziantep Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teknik Direktörümüz Sumudica, rakip takımın yavaş hareketleri üzerine “Time” diye hakeme seslenmesi dolayısıyla sarı kart gördü!" ifadelerini kullandı.

Sarı kart görmesi sonrası çok sinirlenen Sumudica, elindeki su şişesini yere fırlattı.

Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu


Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu


Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu

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