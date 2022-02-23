Suarez ilk 11'de başlar mı? Ronaldo'nun yanında kimler olur? Şampiyonlar Ligi'ne banko iddaa...

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ATLETICO MADRID

Son 8 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabilen, İspanya La Liga'daki son maçı olan Osasuna deplasmanı öncesindeki 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan Atletico Madrid'de Cunha ve Wass sakat, Griezmann ile Koke şüpheli, Carrasco cezalı.

İspanyol kaynaklar TD Diego Simeone'nin Suarez'i yedekte bekletip "Felix & Correa" hücum ikilisiyle maça başlayabileceğini yazdı.

Koke yetişmezse orta alanda sorumluluk Llorente ile Kondogbia'da olacak. Bir kanatta Vrsaljko, diğerinde Lodi'yi izleyeceğiz.

Eldivenler Oblak'a emanet; savunma üçlüsünün "Savic, Gimenez & Reinildo" olması bekleniyor.

MANCHESTER UNITED

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Manchester United, bu 7 maçtan 3'ünde sahadan 1 puanla ayrılınca kendine 46 puanla 4. sırada yer buldu.

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Sakatlığı bulunan Cavani deplasman kafilesinde yer almadı, takımla birlikte Madrid'e uçan Matic'in durumu maç saati netlik kazanacak.

Son lig maçında, Leeds United deplasmanında süre almayan Rashford, Atletico Madrid'e saklandı, hücum hattında "Rashford, Sancho, Ronaldo" üçlüsünü izleyeceğiz; arkalarında Bruno Fernandes olacak.

Orta alanda ağır yükü "McTominay & Pogba" ikilisi çekecek. Solda Telles, sağda Dalot forma giyecek.

Stoperde Varane'nın yanında Maguire görev yapacak. Kalede David de Gea oynayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid'in son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı 6 deplasman maçında yenilgi yüzü göremedi. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

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Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid günlerinden, Atletico Madrid'e harika goller! İzleyelim...