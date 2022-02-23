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Suarez ilk 11'de başlar mı? Ronaldo'nun yanında kimler olur? Şampiyonlar Ligi'ne banko iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Şampiyonlar Ligi
Suarez ilk 11de başlar mı Ronaldonun yanında kimler olur Şampiyonlar Ligine banko iddaa...

Son haftalarda formsuz bir görüntüde olan Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını Wanda Metropolitano'da konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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ATLETICO MADRID

Son 8 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabilen, İspanya La Liga'daki son maçı olan Osasuna deplasmanı öncesindeki 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan Atletico Madrid'de Cunha ve Wass sakat, Griezmann ile Koke şüpheli, Carrasco cezalı.

İspanyol kaynaklar TD Diego Simeone'nin Suarez'i yedekte bekletip "Felix & Correa" hücum ikilisiyle maça başlayabileceğini yazdı.

Koke yetişmezse orta alanda sorumluluk Llorente ile Kondogbia'da olacak. Bir kanatta Vrsaljko, diğerinde Lodi'yi izleyeceğiz.

Eldivenler Oblak'a emanet; savunma üçlüsünün "Savic, Gimenez & Reinildo" olması bekleniyor.

MANCHESTER UNITED

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Manchester United, bu 7 maçtan 3'ünde sahadan 1 puanla ayrılınca kendine 46 puanla 4. sırada yer buldu.

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Sakatlığı bulunan Cavani deplasman kafilesinde yer almadı, takımla birlikte Madrid'e uçan Matic'in durumu maç saati netlik kazanacak.

Son lig maçında, Leeds United deplasmanında süre almayan Rashford, Atletico Madrid'e saklandı, hücum hattında "Rashford, Sancho, Ronaldo" üçlüsünü izleyeceğiz; arkalarında Bruno Fernandes olacak.

Orta alanda ağır yükü "McTominay & Pogba" ikilisi çekecek. Solda Telles, sağda Dalot forma giyecek.

Stoperde Varane'nın yanında Maguire görev yapacak. Kalede David de Gea oynayacak.

Suarez ilk 11de başlar mı Ronaldonun yanında kimler olur Şampiyonlar Ligine banko iddaa...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid'in son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı 6 deplasman maçında yenilgi yüzü göremedi. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Atletico Madrid ile Manchester United'ı karşı karşıya getirecek bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,72 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,82'den oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,52 iken Misli.com'da 1,55!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

%22'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp gollere yönelmiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor...

%10'luk kesim ise "Manchester United kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş, zorlu maçta Kırmızı Şeytanlar'a güveniyor.

Herkes Misli.com'da, sen neredesin? Hemen üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Suarez ilk 11de başlar mı Ronaldonun yanında kimler olur Şampiyonlar Ligine banko iddaa...

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid günlerinden, Atletico Madrid'e harika goller! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Şampiyonlar Ligi

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