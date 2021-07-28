Sualtı sporlarının yer sorunu çözüldü

Bölgede su sporlarının gelişmesi adına çok önemli bir adım attıklarını belirten Arsu, bu konuda AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’nın kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi.

İba’ya teşekkür ziyaretinde bulunan Özkan Arsu, “Saros Körfezi’nde İbrice mevkiinde yapmayı düşündüğümüz faaliyetler hakkında Sayın Belgin İba’ya bilgi verdik. Orada bir yer problemimiz vardı. Bu yer probleminin çözümü konusunda Başkanımız Belgin İba ve Başkan Yardımcımız Gökhan Balta bize çok yardımcı oldular. Bu konuda başvurmamız gereken yerler konusunda yol gösterici oldular. Teşkilat olarak bize destek çıktılar. Çoğu yere gittik ilgilenmediler ama Belgin Hanım’ın desteği ile gereken yerlere başvurumuzu yaptık. Federasyon olarak sağladıkları bu destekten dolayı teşekkür ziyareti yapmak istedik” dedi.