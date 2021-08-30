Stephen Eustaquio kimdir, nereli, kaç yaşında?

Stephen Antunes Eustáquio 21 Aralık 1996 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Nazarenos'ta başladıktan sonra Torreense , Leixões , Chaves , Cruz Azul ve Paços de Ferreira için kulüp futbolu oynadı.

Kanada'da doğan Eustáquio, Portekiz'i gençlik düzeyinde temsil etti . Ancak, 2019'da Kanada için oynamayı taahhüt etti ve o yılın Kasım ayında onlar için maça çıktı.

Ön libero mevkisinde forma giyen 1,77 boyundaki oyuncu, ihtiyaç galinde merkez orta saha ve on numara mevkisinde de forma giyebiliyor.