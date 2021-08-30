Stephen Eustaquio kimdir, nereli, kaç yaşında?
Stephen Eustaquio, transfer gündemindeki isim olmasının ardından kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Portekiz Milli Takımının U21 takımında forma giymesinin ardından Kanada Milli Takımını tercih eden Stephen Eustaquio, Portekiz ve Meksika kulüplerinde forma giydi. Peki, Stephen Eustaquio kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Stephen Antunes Eustáquio 21 Aralık 1996 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Nazarenos'ta başladıktan sonra Torreense , Leixões , Chaves , Cruz Azul ve Paços de Ferreira için kulüp futbolu oynadı.
Kanada'da doğan Eustáquio, Portekiz'i gençlik düzeyinde temsil etti . Ancak, 2019'da Kanada için oynamayı taahhüt etti ve o yılın Kasım ayında onlar için maça çıktı.
Ön libero mevkisinde forma giyen 1,77 boyundaki oyuncu, ihtiyaç galinde merkez orta saha ve on numara mevkisinde de forma giyebiliyor.