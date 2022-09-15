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Stephen Curry'den 1 milyar dolarlık anlaşma!

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#Curry#NBA#Golden State
Stephen Curryden 1 milyar dolarlık anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:00

Golden State Warriors’ta 4 kez NBA şampiyonluğu kazanan yıldız oyuncu, halen sponsoru olan Under Armour ile imzalayacağı ömür boyu geçerli yeni sözleşme karşılığında 1 milyar dolar alacak.

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Amerikan Rolling Stone dergisi, NBA’in gelmiş geçmiş en iyi şutörlerinden biri olan Stephen Curry’nin çok yakında 1 milyar dolarlık yeni bir sponsorluk anlaşması imzalayacağını duyurdu.

34 yaşındaki basketbolcunun, halen sponsorları arasında yer alan spor malzemeleri üreticisi Under Armour ile imzalayacağı ömür boyu geçerli yeni sözleşme karşılığında 1 milyar dolar alacağı belirtildi.

Daha önce de efsane basketbolcular Michael Jordan ile LeBron James, Nike firmasıyla 1’er milyar dolarlık sponsorluk anlaşması yapmıştı. 2013’te Nike’ten ayrılan Curry, mevcut anlaşmaya göre Under Armour’dan yılda 20 milyon dolar alıyordu. Golden State Warriors’la d şampiyonluk yaşayan Curry, iki kez NBA'de MVP seçilmişti.

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#Curry#NBA#Golden State

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