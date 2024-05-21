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Stefan Kuntz'un yeni takımını açıklandı! O takımın yeni sportif direktörü oldu

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#Transfer#Stefan Kuntz#Futbol
Stefan Kuntzun yeni takımını açıklandı O takımın yeni sportif direktörü oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 18:45

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, sportif direktörlük görevine Stefan Kuntz'un getirildiğini açıkladı.

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Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yeni bir maceraya atıldı.

Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'un sportif direktörü oldu.

Hamburg yönetimi, spor direktörü Jonas Boldt'un sözleşmesini feshetti ve bu görev için Kuntz ile anlaştı.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, 2023-24 sezonunu 58 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Stefan Kuntz daha önce Bochum'da sportif direktör olarak ve Kaiserslautern'de yönetim kurulu başkanı olarak çalışmıştı. Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'nda teknik direktör olarak başarılı bir dönemin ardından, son olarak 2021-2023 yılları arasında Türkiye Milli Takımı'na hocalık yapmıştı.

A Milli Futbol Takımı ile 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

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#Transfer#Stefan Kuntz#Futbol

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