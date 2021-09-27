Stefan Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile 3 yıllık imza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksekCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksek#Koronavirüs
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Duruşmaya damga vuran sözler Bunlar ailecek katilDuruşmaya damga vuran sözler! 'Bunlar ailecek katil'#Pınar Gültekin
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında liderlik için sahadaTrabzonspor, Alanyaspor karşısında liderlik için sahada#Trabzonspor
Pfizerden heyecanlandıran açıklama Denemeler başladıPfizer'den heyecanlandıran açıklama! Denemeler başladı#Koronavirüs
Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu olduMilli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu!#Nuray Levent
Almanyada Merkel sonrasına hazırlık... Görüşmeler başlıyorAlmanya'da Merkel sonrasına hazırlık... Görüşmeler başlıyor#ALMANYA
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Stefan Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile 3 yıllık imza

#TFF#A MİLLİ TAKIM#KUNTZ
Stefan Kuntzun yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile 3 yıllık imza

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik ekibinde yer alacak Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stejan Kuntz'un yardımcılıklarına Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'yi getirdi.

Kuntz'un yardımcılarından 1981 doğumlu Kenan Koçak, SV Waldhof Mannheim takımının altyapısında futbola başladı. Futbolculuk hayatında DSV Leoben, Austria Salzburg (RB Salzburg] ve teknik direktörlüğünü Kuntz'un yaptığı Mannheim'da forma giydi.

İlk antrenörlük deneyimini 2009-2010'da Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımını çalıştırdı. Daha sonra 3 sezon SV Waldhof Mannheim'ın başına geçen Koçak, Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen ve Hannover 96'da görev yaptı.

SC Paderborn'da altyapı sorumlusu olarak çalışan Lichte, daha sonra aynı kulüpte profesyonel takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

2011-2012 sezonunda St. Pauli'de aynı görevde bulunan Lichte, 2012-2014 yılları arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük yaptı.

Haberin Devamı

2014-2015 sezonunda Hannover 96'da farklı dönemlerde A takım yardımcı antrenörü ve genç takımlar sorumlusu olarak görev alan Lichte, FSV Mainz 05'te 2020'de teknik direktör olarak çalıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#A MİLLİ TAKIM#KUNTZ