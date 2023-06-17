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Stefan Kuntz'dan İrfan Can Kahveci tepkisi: Hakarete varan eleştiriler oluyor

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Türkiye
Stefan Kuntzdan İrfan Can Kahveci tepkisi: Hakarete varan eleştiriler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 00:29

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 3-2 kazanılan Letonya maçı sonrası açıklamalar yaptı.

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Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Letonya'da çok zorlu bir sınav verdiklerini kaydeden Stefan Kuntz, "Kazandığımız için mutluyuz ama üçüncü kez Letonya'da böyle bir maç yaşamamıza gerek yok. İki maç bana yetti. İkinci golümüzü verebilirlerdi. Orada golü bulsak oyun biraz daha sakinleyecekti. Letonya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık ama yine de pozisyon bulabiliyorlar. İlk devre bazı oyuncularımız tam istediğimiz gibi değildi. Bunu görüştük ve ikinci devre biraz daha dinç hale geldi." diye konuştu.

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"HAKAN'IN BENİMLE AYNI FİKİRDE OLMASI ÖNEMLİ"

Takımda yorgun oyuncuların olduğunu belirten Kuntz, "Bazı oyuncularımız 2 haftadır dinleniyor, bazıları daha pazar günü maça çıktı. O yüzden takım içi dengeyi bulmak biraz zordu bu maç için. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti elde ettik. Hakan'ın benimle aynı fikirde olması önemli. Benim de bu durumu tekrar açıklamam gerekmiyor." dedi.

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"LETONYA'YA KARŞI ZOR KAZANDIK"

Oyun hakkındaki eleştiriler hakkında konuşan Kuntz, "Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Oranın atmosferinin iyi olduğunu biliyoruz. Bana orada çok iyi bir atmosfer olacağı anlatıldı. Letonya'ya karşı zor kazandık, farklı eleştiriler olacak ama bu tarz konulara girmek ortamı geriyor." açıklamasını yaptı.

"HAKARETE VARAN ELEŞTİRİLER OLUYOR"

Kadro kararı nedeniyle hakarete varan eleştirilerin olduğunu söyleyen Stefan Kuntz, "Hakarete varan eleştiriler oluyor İrfan Can'ı kadroya çağırdığım için. Milli oyuncu. Eksiksiz desteklenmeli. Herkes için geçerli." dedi.

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#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Türkiye

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