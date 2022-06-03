Stefan Kuntz: 'Her yaptığımız iş EURO 2024 için'

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UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında konuştu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Burak'ın Milli Takımı bırakmasının ardından yeni bir organizasyon oluştu. Oyuncularımız yeni bir hikaye yazmak istiyorlar. Bunun için de ilk 4 maçı kazanmalıyız.

GENÇ BİR TAKIMIZ

İlk aşamada takım ruhuna odaklandık. Portekiz'de kaçan penaltı anını yakalamak istiyorduk, o ana ulaştığımız için mutlu oldum. İtalya maçındaki performanstan tatmin oldum. Şimdi o dönem kapandı. Genç bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Her yaptığımız iş EURO 2024 finallerine kalabilmek için.

BURADA DEVAM ETMEK İSTEYECEKTİR

Az önce Cengiz'i dinlediniz. Avrupa'ya yaşadığı deneyimlerden bahsetti. Bu tarz mükemmel oyuncular yetiştirmek gerekiyor. Böylece kulüpler uluslararası bir kimliğe bürünebilirler. Seviyede burada yüksek olsa belki de Cengiz gibi oyuncular kariyerlerine burada devam etmek isteyecektir.

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TAKTİKSEL DEĞİŞİKLER OLACAKTIR

Normalde FIFA sıralamasında 4 veya 8. sırada yer alan bir takımla 100. sırada yer alan takımla oynadığınızda hedefiniz aynı. Başarılı olmak için sahaya çıkıyorsunuz. Topa daha çok sahip olacak bir taktik anlayışıyla oynayabiliriz. Topa ilk temas anımızı değiştirmek istiyoruz. Taktiksel değişikler olacak. Oyun kurma konusunda da denemeler yapıyoruz.

DAHA SONRA TIAGO'YU SEÇTİK

Forvette Deniz Undav ve Umut Bozok arasında seçim yapmayı düşündük. Süper Lig'de gol kralı olduğu için Umut'u seçtik ama sakat olduğu için kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Daha sonra Ümit Milli Takım'dan Tiago'yu seçtik. Watford ile de görüştük, bilgi aldık.