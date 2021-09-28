Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldız ismine hayran kaldı! Aday kadroya çağıracak...

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Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra milli takımın yeni teknik direktörü olan Stefan Kuntz, Galatasaray - Göztepe maçını stadyumdan takip etti.

Sabah'ın haberine göre; A milli takımın yeni patronu, Galatasaray'ın genç yıldızına hayran kaldı. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan Kutlu, Kuntz'un radarına girdi.

Dünya Kupası elemelerinde zorlu Norveç ve Letonya maçlarına çıkacak milli takımda yeni teknik direktör Kuntz çalışmalarını sürdürüyor.

12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı.

23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi.

U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.