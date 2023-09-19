×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Stefan Kuntz, Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul’a geldi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Stefan Kuntz#TFF
Stefan Kuntz, Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul’a geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 23:39

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'da.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul’a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul’a davet edildiğini duyurmuştu. Alman teknik adam, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek toplantı için İstanbul’a geldi. Almanya’nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak, 23:00 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kuntz ile birlikte ekibinde yer alan teknik adam Kenan Koçak da İstanbul'a geldi. Alman hoca, havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Stefan Kuntz#TFF

BAKMADAN GEÇME!