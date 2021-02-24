Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,10 metre boyundaki Bircevic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Uzun forvet pozisyonda oynayan, Sırbistan Milli Takımı'nın son dünya ve Avrupa şampiyonaları kadrosunda yer alan Bircevic, Türkiye'de Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını giymişti.





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