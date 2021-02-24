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Basketbol
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Haber Giriş: 24.02.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da

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Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 31 yaşındaki Sırp basketbolcu Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,10 metre boyundaki Bircevic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Uzun forvet pozisyonda oynayan, Sırbistan Milli Takımı'nın son dünya ve Avrupa şampiyonaları kadrosunda yer alan Bircevic, Türkiye'de Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını giymişti.

 

Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursasporda

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