Steele, canlı yayında büyük bir Valorant hatası yaşadı

Phoenix kahramanıyla oynayan Steele, karakterin ultimate özelliği olan Run It Black’i kullanmak istedi. Bu özellikle oyuncular öldükten sonra seçtikleri noktada tekrar doğuyorlar. Özelliğini etkinleştirerek tekrar doğacağı noktayı belirleyen Steele, özelliğini kullandığı için oyuna devam edeceğini sanırken ölerek takım arkadaşlarından birinin izleyici kamerasına geçti. Aynı şeyi iki kere yaşayan oyuncu, hatanın klipini Twitter’dan paylaşarak PlayVALORANT ve Riot Games’te şu anda Valorant’ın oyun geliştirme motorundan sorumlu Baş Yazılım Mühendisi RiotNu’yu etiketledi.

Can't make this up but twice I do this in the same game and the ulti doesn't go through.. @PlayVALORANT plz @RiotNu pic.twitter.com/nqqOLTMJxF — 100T steele (@JoshNissan) November 21, 2020

Benzer sorunlar diğer karakterlerin ultimate özelliklerinde de yaşanıyor mu şu an için bilinmiyor ama Phoenix kahramanı için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Steele’e yanıt veren RiotNu, sorunla ilgileneceğini söyledi.

Steele daha önce de Omen’in gölge kürelerinin içine girdiğinde bir Sage modelinin belirmesi sorunu yaşamıştı. Ayrıca bir kez de bomba imha edememe sorunu yaşamıştı.

Geliştiriciler tarafından inceleneceği söylenen hatanın ne sıklıkta yaşandığı, benzer sorunun farklı kahramanlarda da yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.