Steele, canlı yayında büyük bir Valorant hatası yaşadı

Phoenix kahramanıyla oynayan Steele, karakterin ultimate özelliği olan Run It Black’i kullanmak istedi. Bu özellikle oyuncular öldükten sonra seçtikleri noktada tekrar doğuyorlar. Özelliğini etkinleştirerek tekrar doğacağı noktayı belirleyen Steele, özelliğini kullandığı için oyuna devam edeceğini sanırken ölerek takım arkadaşlarından birinin izleyici kamerasına geçti. Aynı şeyi iki kere yaşayan oyuncu, hatanın klipini Twitter’dan paylaşarak PlayVALORANT ve Riot Games’te şu anda Valorant’ın oyun geliştirme motorundan sorumlu Baş Yazılım Mühendisi RiotNu’yu etiketledi.

Can't make this up but twice I do this in the same game and the ulti doesn't go through.. @PlayVALORANT plz @RiotNu pic.twitter.com/nqqOLTMJxF