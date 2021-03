SQUARE ENIX, LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS’I DUYURDU

Müzik sanatçısı ve sosyal medya yıldızı mxmtoon'un sunduğu Life is Strange: True Colours, yeni kahramanın, dinamik doğaüstü gücünün ve heyecan verici bir gizemin tanıtıldığı dijital şovda merkezde sahne aldı. Şirket, eleştirmenlerce beğenilen Life is Strange ve Life is Strange: Before the Storm oyununun tüm yeni geliştirilmiş grafik ve animasyonlara sahip yeni bir sürümü olan Life is Strange Remastered Collection'ı da duyurdu.

Seride ilk kez, bir sonraki bölüm için daha fazla bekleme olmayacak, oyuncular Life is Strange: True Colors'ı tek bir sürümde deneyimleyebilecekler.

Yükselen yıldız Erika Mori tarafından tam performans yakalama teknolojisiyle hayata geçirilen oyuncular, Haven Springs'de 'laneti'ni uzun süredir bastıran Alex Chen olarak dolaşacaklar: Empatinin psişik gücü, başkalarının parlak, renkli auralar olarak gördüğü güçlü duygularını deneyimlemesine, özümsemesine ve manipüle etmesine olanak tanıyan doğaüstü bir yetenek.. Kardeşi sözde bir kaza sonucu öldüğünde, Alex gerçeği bulmak ve küçük bir kasabanın gömdüğü karanlık sırları ortaya çıkarmak için nihayet geçici gücünü kullanmalıdır. Alex Chen'in yolculuğu ve gücü sizin kontrolünüzde ve onun geleceği sizin ellerinizde.

Oyuncuların Haven Springs'i keşfetme zamanları, mxmtoon ve Novo Amor'un yeni şarkıları ve Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin ve çok daha fazlası dahil olmak üzere lisanslı şarkılar içeren özel film müziği ile desteklenecek.

Deck Nine Games'in Başkan Yardımcısı Jeff Litchford, “Life is Strange'in canlı, duygusal ve etkileyici dünyasına dönmek büyük bir onurdu. Bu yeni hikayeyi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz: bir empati hikayesi, insan ilişkileri ve ev diyecek bir yer bulma mücadelesi. Life is Strange: Before the Storm'dan beri yaptığımız hikaye anlatımı, geliştirme teknolojisi ve premium seslendirme alanındaki tüm ilerlemeler, oyuncuların Life is Strange: True Colors'ın ilgi çekici dünyasına her zamankinden daha fazla dalmalarına olanak tanıyacak. "

Sunum sırasında ayrıca Life is Strange Remastered Koleksiyonu da duyuruldu. Bu koleksiyon, geliştirilmiş görseller ve animasyonlar içeren Life is Strange ve Life is Strange: Before the Storm'un yeniden düzenlenmiş sürümlerini içerecek. Koleksiyon, Ultimate Edition of Life is Strange: True Colors'ın bir parçası olarak ve bu yılın sonlarına doğru tek başına bir sürüm olarak satışa sunulacak.

Life is Strange: True Colors, fiziksel ve dijital olarak üç sürüm halinde satışa sunulacak; Standard Edition, Deluxe Edition ve Ultimate Edition. Her Sürüm ile ilgili tüm ayrıntılar lifeisstrange.com adresinde bulunabilir. Life is Strange: True Colors ön siparişini veren müşteriler Alex için 4 ek oyun içi kıyafet alacak.

Life is Strange: True Colors, 10 Eylül 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S, PC Steam, Windows Store ve Google Stadia'da piyasaya sürülecek.