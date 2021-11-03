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Sporting U19 1 - 2 Beşiktaş U19 (UEFA Gençlik Ligi)

#Beşiktaş U19#Sporting U19#UEFA Gençlik Ligi
Sporting U19 1 - 2 Beşiktaş U19 (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi'nde henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting'i deplasmanda devirerek ilk galibiyetini aldı.

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UEFA Gençlik Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Beşiktaş U19 Takımı, deplasmanda Sporting U19 Takımı ile karşılaştı.

Gruptaki ilk 3 maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, Portekiz deplasmanında şanssızlığını kırdı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a zaferi getiren goller, 19. dakikada Koray Yağcı ve 20. dakikada Azat Demir'in ayağından geldi. Sporting'in tek sayısını, 56. dakikada Badra Cisse kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, gruptaki ilk galibiyetini alıp puanını 3'e yükseltti. Sporting ise 5 puanda kaldı.

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#Beşiktaş U19#Sporting U19#UEFA Gençlik Ligi

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