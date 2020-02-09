Sporting Lizbon, Portekiz liginde Portimonense'yi yendi
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.
Portekiz liginin 20. haftasına 4. sırada başlayan Sporting Lizbon, puan tablosunun 17. basamağındaki Portimonense'yi ağırladı.
İlk yarı, Portimonenseli Martinez'in 26 ve Sporting Lizbonlu Mathieu'nün 31. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Sporting Lizbon, Jadson'un 72. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 35'e çıkaran Sporting Lizbon 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
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