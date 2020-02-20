Sporting Lizbon ile Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Başakşehir bugüne kadar Avrupa arenasında sadece bir Portekiz temsilcisiyle eşleşirken; 2017/18 Avrupa Ligi gruplarında karşılaştığı Braga'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu, evindeki maçı 2-1 kazandı.

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece birini kaybeden Sporting'in aldığı iki galibiyet de iç saha karşılaşmalarında geldi.

Avrupa arenasında çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle dönen Başakşehir, daha önceki toplam 11 dış saha karşılaşmasının sadece birini kazanabilmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden takımlar arasında grubundan eksi averajla çıkan üç ekipten biri Başakşehir. Sporting evinde oynadığı son dokuz Avrupa maçının yedisini ve son üç karşılaşmayı kazanırken; bu süreçte sadece üç gol yedi. Portekiz ekibi, Ağustos 2012'den bu yana iç sahada dört maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı iç saha maçlarında en az net gol pozisyonuna giren üç takımdan biri Sporting. 2019/20 Avrupa Ligi gruplarında Sporting'in attığı 11 golün sekizine doğrudan katkı sağlayan Bruno Fernandes, devre arasında Manchester United'a transfer oldu. Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde attığı son dört golün üçünü kaydeden Enzo Crivelli, bu golleri rakip kaleye çektiği beş isabetli şutta buldu.,

Sporting Lizbon Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sporting Başakşehir maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sporting Başakşehir maçına İngiliz hakem

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR'da da Lee Betts oturacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 27. maçını oynayacak - İstanbul ekibinin, Avrupa kupalarında çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 27. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 26 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 38 gole engel olamadı.



Okan Buruk ile Avrupa'da 9. sınav



Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 9. karşılaşmasını Sporting Lizbon karşısında oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı.



Deplasmanda 14. maç



Turuncu-lacivertli ekip, Sporting Lizbon mücadelesi ile Avrupa kupalarında 14. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 13 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçta 16 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, ikinci galibiyetini ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Avusturya'da Wolfsberger'i 3-0 yenerek aldı. Medipol Başakşehir üçüncü galibiyetini Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek elde etti.



En golcü isim Visca



Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 9 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı. İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.