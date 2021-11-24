Sporting 3 - 1 Borussia Dortmund (Maç özeti ve goller)

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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'ndaki diğer maçta Sporting, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri, 30 ve 39. dakikalarda Pedro Goncalves ve 81. dakikada Pedro Porro kaydetti. Dortmund'un tek sayısı, uzatma dakikalarında Malen'ın ayağından geldi.

Borussia Dortmund'da Emre Can 74. dakikada direkt kırmızı kart görürken, Sporting'te Pedro Goncalves, 81. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Sporting, puanını 9'a yükseltti ve ikili averajda da Dortmund'a üstünlük sağlayarak son 16 turuna kaldı. 6 puanda kalan Borussia Dortmund ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.