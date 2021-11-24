Sporting 3 - 1 Borussia Dortmund (Maç özeti ve goller)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alarm zilleri çalıyor Şimdiye kadarki en büyük mutasyon tespit edildiAlarm zilleri çalıyor! Şimdiye kadarki en büyük mutasyon tespit edildi#Koronavirüs
Dolmabahçede tarihe geçen penaltı Yalnızca Beşiktaş...Dolmabahçe'de tarihe geçen penaltı! Yalnızca Beşiktaş...#Beşiktaş
Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu Ne derbi, ne hakem ne de TFF...Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası Bakan Kocadan flaş duyuru Yeni tedaviler devreye alınıyorBilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş duyuru! 'Yeni tedaviler devreye alınıyor'#Koronavirüs
Beşiktaştan Avrupaya hüzünlü veda Geri dönüş...Beşiktaş'tan Avrupa'ya hüzünlü veda! Geri dönüş...#Şampiyonlar Ligi
İstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar Bu alçağı yakalayınİstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar! Bu alçağı yakalayın#Kadıköy
BAEden Türkiyeye 10 milyar dolarlık yatırım Kritik görüşme sonrası yetkili isim açıkladıBAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım! Kritik görüşme sonrası yetkili isim açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İcra yoluyla çocuk teslimine son veren 5inci yargı paketi TBMMde kabul edildiİcra yoluyla çocuk teslimine son veren 5'inci yargı paketi TBMM'de kabul edildi#TBMM
Cengiz Kurtoğlundan iş insanına bıçaklı saldırıCengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı!#Cengiz Kurtoğlu
Dünyayı şaşkına çeviren olay Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa ettiDünyayı şaşkına çeviren olay! Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa etti#Magdelana Andersson
Bakan Koca salgında en kritik noktaya dikkat çekti... COVID-19u yok sayamayızBakan Koca salgında en kritik noktaya dikkat çekti... COVID-19'u yok sayamayız!#Koronavirüs
EGM açıkladı: Sokak çağrısı yapan 271 hesapla ilgili işlem başlatıldıEGM açıkladı: Sokak çağrısı yapan 271 hesapla ilgili işlem başlatıldı#Emniyet Genel Müdürlüğü
Almanyada Merkel döneminin sonu Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...Almanya'da Merkel döneminin sonu! Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...#ALMANYA
3 yıldır aranan hükümlü bakın nereden çıktı3 yıldır aranan hükümlü bakın nereden çıktı#Kayseri
Şarkıcı Reynmene kötü haber 200 bin Euroyu faiziyle ödeyecekŞarkıcı Reynmen'e kötü haber! 200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek#Reynmen
HABERLERSpor Arena Haberleri

Sporting 3 - 1 Borussia Dortmund (Maç özeti ve goller)

#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Borussia Dortmund
Sporting 3 - 1 Borussia Dortmund (Maç özeti ve goller)

Sporting ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın grubunda yer alan bu iki takımın mücadelesinde kazanan, 3-1'lik skorla Sporting oldu ve Portekiz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'ndaki diğer maçta Sporting, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri, 30 ve 39. dakikalarda Pedro Goncalves ve 81. dakikada Pedro Porro kaydetti. Dortmund'un tek sayısı, uzatma dakikalarında Malen'ın ayağından geldi.

Borussia Dortmund'da Emre Can 74. dakikada direkt kırmızı kart görürken, Sporting'te Pedro Goncalves, 81. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Sporting, puanını 9'a yükseltti ve ikili averajda da Dortmund'a üstünlük sağlayarak son 16 turuna kaldı. 6 puanda kalan Borussia Dortmund ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Borussia Dortmund

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü