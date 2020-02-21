Spor Toto 0-3 Galatasaray HDI Sigorta
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. haftanın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar
Spor Toto: Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ahmet Tümer, Kadir Cin)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
Setler: 24-26, 18-25, 19-25
Süre: 85 dakika (28, 29, 28)
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