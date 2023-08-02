Spor Smart CANLI izle | D-Smart Spor Smart maç yayını kaçıncı kanalda?

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Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda taraftarıyla buluşacağı ilk maç Zalgiris mücadelesi naklen ve sadece D-Smart'ta ekrana gelecek.

Icardi, Zaha, Angelino gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi grupları için iddiasını ortaya koyan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i konuk ederken, 21.30'da başlayacak mücadele D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Aslanın tur gecesinde 20.30'da maç önü programıyla başlayacak olan heyecan, maç sonu özel röportajlar ve yorumlarla gece yarısına kadar sürecek.

SPOR SMART FREKANSI

Spor Smart kanalı D-Smart uydu alıcısının 77’nci kanalında, Spor Smart 2 kanalı ise D-Smart uydu alıcısının 82’nci kanalından izlenebiliyor. D-Fix modüllü üyeliği bulunanlar için Smart Spor kanallarının TÜRKSAT uydusu üzerindeki frekansı şöyle:

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Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

SPOR SMART ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Spor Smart canlı yayını D Smart spor aboneliği bulunan üyeler ve D Smart GO üyeleri tarafından paket kapsamında bulunuluyorsa izlenebilecek. D Smart abonesi olmayanlar ise üyelik işlemini internet üzerinden birkaç adımda tamamlayabilecek.

SPOR SMART İZLEMEK İÇİN D Smart GO'YA NASIL ÜYE OLUNUR?

D-Smart GO’ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz.

www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan ‘Üye Ol’ bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan ‘Bana Özel’ ekranında yer alan ‘Üye Ol’ bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

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