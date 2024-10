Spor hukukçusu açıkladı: "Okan Buruk'a 5 maç men..."

Haberin Devamı

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk’un 'tehdit' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesini değerlendiren spor hukukçusu Av. Emin Özkurt, "Okan Buruk'un müsabaka hakemine sarf etmiş olduğu ‘Hocam, buna penaltı veren hakem, burada bir daha maç yönetemez’ ifadesi tehdit fiilini oluşturmakta, bundan sonrası için başka hakemlere de gözdağı verme olarak yorumlanabilmektedir. İfadenin bu yönde bir tehdit oluşturması nedeniyle 5 maç müsabakadan men cezası verilebilmesi hukuken söz konusudur" dedi.

Geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu sırasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dördüncü hakeme yönelik sözleri gündeme oturdu. VAR incelemesi sırasında hakeme itiraz eden Buruk'un, "Bu pozisyona penaltı veren hakem, burada bir daha maç yönetemez" dediği diyalog, maçın yayıncı kuruluşunun kameralarına da yansıdı. Okan Buruk'un, müsabaka hakemlerine yönelik sözlerine dair disiplin sürecini spor hukukçusu Av. Emin Özkurt değerlendirdi. Geçen hafta Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın iki yılda bir düzenlenen toplantısına katılmak üzere İsviçre'de bulunan, FIFA'nın ve UEFA'nın yöneticileri ile birlikte CAS'ın Türk yargıcı olarak seminere katılım sağlayan Özkurt, konuya ilişkin, “Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği 1 Ekim 2024 tarihinde TFF'nin sitesinde yapmış olduğu ‘Disiplin Sevkleri’ başlıklı açıklaması ile 28 Eylül 2024 tarihinde oynanan Galatasaray- Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ‘tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41’inci maddesi uyarınca 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir. TFF Hukuk Müşavirliği'nin atıf yapmış olduğu Futbol Disiplin Talimatı'nın 41’inci maddesine göre; tehdit eden görevlilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası verilir. Bu madde kapsamında kulüp teknik direktörleri, Futbol Disiplin Talimatı anlamında görevli olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla Okan Buruk, müsabaka hakemine sarf etmiş olduğu ‘Böyle penaltı verirseniz bir daha burada maç yönetemezsiniz’ ifadesinden kaynaklı olarak, müsabaka görevlisine tehdidinden dolayı 3 ila 7 maç arasında soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası verilebilecektir. Normal şartlarda, tehdidin yaptırımı 2 ila 5 müsabaka arasında olmakla birlikte, Okan Buruk'un söylemi bir müsabaka görevlisi olan müsabaka hakemine yönelik olarak gerçekleştirildiği için ağırlaştırıcı sebebin varlığı mevcut olması nedeniyle 3 ila 7 müsabaka arasında bir ceza alması beklenir. Sonuç olarak; olayı somut veriler ışığında değerlendirdiğimizde Okan Buruk'un müsabaka hakemine sarf etmiş olduğu ‘Hocam, buna penaltı veren hakem, burada bir daha maç yönetemez’ ifadesi tehdit fiilini oluşturmakta, bundan sonrası için başka hakemlere de gözdağı verme olarak yorumlanabilmektedir, ifadenin bu yönde bir tehdit oluşturması nedeniyle 5 maç müsabakadan men cezası verilebilmesi hukuken söz konusudur" Dedi.

SEVK TEDBİRLİ

Haberin Devamı

Buruk’un PFDK'ya tedbirli şekilde sevk edildiğine dikkat çeken Özkurt, “Futbol Disiplin Talimatı'nın 82’nci maddesine göre idari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar geçici yaptırımlar uygulanmasıdır. İdari tedbir uygulandığı durumda Futbol Disiplin Talimatı'nın 92’nci maddesine göre işbu tedbir kararı kaldırılana kadar aynen cezai yaptırım uygulanmış gibi hiçbir müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine girilemez. Ancak Futbol Disiplin Talimatı'nın 84’üncü maddesi kapsamında işbu tedbir kararına karşı, tedbirin başladığı tarihten itibaren 24 saat içinde PFDK nezdinde itirazda bulunulabilecektir. Ligin daha başları sayılabilecek bir evrede, talimatlarımıza göre müsabaka görevlisi olan hakemlere yönelik baskı kurma çabaları futbolun doğal akışını sekteye uğratma tehlikesini ortaya çıkarır. Okan Buruk tarafından hakemlere yönelik bir daha maç yönetilemeyeceğine dair ifadeler Futbol Disiplin Talimatı bakımından ‘tehdit’ olarak değerlendirilir ve zaten disiplin sevki de bu çerçevede yapılmıştır. Tecrübeli futbol adamlarının söylevlerinin nereye gideceğini öngörerek hareket etmesi elzemdir, henüz ligin başında bu tür sözlerle gerginlik yüklemesi yapılırsa bu ilerleyen haftalarda geçtiğimiz senelerde sahalarımızda gördüğümüz şiddet olaylarına zemin hazırlayabilir, daha temkinli ifadelerde bulunulması lazımdır” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

EMSAL KARARLAR

Bu konuya emsal olması açısından ise PFDK'nın bazı kararlarını hatırlatan Av. Emin Özkurt, “Daha bu senenin başında oynanan Kasımpaşa-Konyaspor müsabakasına ilişkin olarak PFDK, kırmızı kart görerek oyundan atılan Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ve para cezası vermiştir. Bu 7 maçın 5 maçı ise Sami Uğurlu'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle verilmiştir. Bu müsabakaya göre Sami Uğurlu'nun söylediği sözlerin ağırlığına göre PFDK böyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Ancak Okan Buruk, söylediği sözden kaynaklı olarak herhangi bir kart görmemiştir. Dolayısıyla, bu ağırlıkta bir ceza verilmeyeceği kanaatinde olmakla birlikte PFDK'nın yapacağı değerlendirme önem arz etmektedir. Çünkü PFDK'nın önce, Okan Buruk'un söyleminin tehdit olarak kabul edip etmeyeceği önem arz etmektedir. Her ne kadar TFF Hukuk Müşavirliği işbu söylemi tehdit olarak algılamış olsa da ve her ne kadar şahsi hukuki görüşüm de işbu söylemin tehdit olduğu yönünde olsa da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, işbu söylemin tehdit olmadığı kanısına da varabilir. Çünkü Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Alanyaspor - Eyüpspor müsabakasında kırmızı kart gören Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da ‘tehdit’ kapsamında PFDK'ya sevk edilmişti. Ancak PFDK, Arda Turan'ın o müsabakada söylediği sözü tehdit olarak algılamamıştır ve Futbol Disiplin Talimatı'nın ‘Sportmenliğe Aykırı Hareket’ başlıklı 36’ncı maddesi kapsamında 1 maç ceza vermiştir. Dolayısıyla PFDK'nın yapacağı hukuki değerlendirme bu kapsamda önem arz etmektedir” diye konuştu.