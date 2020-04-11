Spor dünyasını sarsan acı haber! Colby Cave beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi

Salı günü beyninde oluşan kistin alınması için acil ameliyat masasına yatan Colby Cave, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti.

Oyuncuda covid 19 bulgularına rastlanılmadığı açıklanırken, ölümünün beyin kanamasından gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Kulübü Edmonton Oilers da ölümü doğrularken, Ulusal Hokey Ligi resmi hesabından oyuncuyla ilgili olarak, "Hokey hayallerinin peşinde koşuyordu. Ciddi ve çalışkan bir oyuncuydu, takım arkadaşları ve antrenörleri hayrandı. Daha da önemlisi, onu tanıyacak kadar şanslı olan herkes tarafından sevilen sıcak ve cömert bir insandı." ifadelerine yer verildi.