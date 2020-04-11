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GeriFutbol Spor dünyasını sarsan acı haber! Colby Cave beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2020 - 22:45,Son Güncelleme:

Spor dünyasını sarsan acı haber! Colby Cave beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi

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Spor dünyasını sarsan acı haber! Colby Cave beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi
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NHL ekiplerinden Edmonton Oilers'ta forma giyen 25 yaşındaki Colby Cave, Toronto'da kaldırıldığı hastanede beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salı günü beyninde oluşan kistin alınması için acil ameliyat masasına yatan Colby Cave, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti.

Oyuncuda covid 19 bulgularına rastlanılmadığı açıklanırken, ölümünün beyin kanamasından gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Kulübü Edmonton Oilers da ölümü doğrularken, Ulusal Hokey Ligi resmi hesabından oyuncuyla ilgili olarak, "Hokey hayallerinin peşinde koşuyordu. Ciddi ve çalışkan bir oyuncuydu, takım arkadaşları ve antrenörleri hayrandı. Daha da önemlisi, onu tanıyacak kadar şanslı olan herkes tarafından sevilen sıcak ve cömert bir insandı." ifadelerine yer verildi.

Spor dünyasını sarsan acı haber Colby Cave beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi

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