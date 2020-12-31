Spor dünyasında 2020 nasıl geçti? Tarihi bir yıl...

2020 için şüphesiz çoğu kişi için akla gelecek ilk şey pandemi olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tabii ki sporu da oldukça olumsuz etkiledi. Karantinalar, yasaklamalar derken çoğu lig ertelendi, hatta bazıları iptal edildi.

Maçlar seyircisiz oynanırken şampiyonluk kupaları seyircisi olmayan statlarda kaldırıldı. Maket taraftarlar, sanal uygulamalar denendi ama stadyumdaki sessizliğe hiçbiri çözüm olamadı.

DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK KEZ...

Yine pandemiden dolayı büyük spor organizasyonları etkilendi. Türkiye A Milli Takımı'nın da yer alacağı EURO 2020, Covid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi. 2020 Tokyo Olimpiyatları da bi sene sonraya ertelendi. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Olimpiyatlar, yapılması gereken yılda gerçekleşmedi. Geçirdiğimiz sene işte böyle tarihi bir yıldı...

EUROLEAGUE İPTAL, NBA VE FORMULA'DA SEYİRCİSİZ ŞAMPİYONLAR

Basketbolda ise EuroLeague ve Türkiye Basketbol Ligi tamamen iptal edildi. 2020, şampiyon olmadan tamamlandı. NBA ise tüm maçları tek bir yerde oynatmayı tercih etti ve geç de olsa sezonu tamamlayabildi.

Formula 1'de ilk kez seyircisiz yarışlara tanıklık ederken İstanbul Grand Prix'i 9 yıl sonra Formula 1 takvimine geri döndü. İstanbul'da Lewis Hamilton, şampiyon olmayı garantilerken tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotlar listesinde de Michael Schumacher'i yakaladı.

SÜPER LİG'DE YENİ ŞAMPİYON: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

2020, ayrıca Süper Lig'de yeni bir şampiyona merhaba dedi. Medipol Başakşehir, 2019/20 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Böylece Süper Lig'deki şampiyon takımların sayısı 6'ya yükselmiş oldu. Başakşehir, şampiyon olarak tarih yazarken ilk kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, PSG ve Leipzig ile aynı grupta mücadele etti ama gruptan çıkamadı.

KÜME DÜŞME KALDIRILDI, LİG 21 TAKIMA ÇIKARTILDI

Süper Lig'in sona ermesinin ardından ise tarihi bir karar alındı. 29 Temmuz tarihinde Süper Lig'de küme düşme kaldırılırken 2020/21 sezonununun 21 takımla oynanacağı açıklandı. Bir önceki sezon küme düşen Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü böylece Süper Lig'de kalmaya devam ederken bir alt ligden Hatayspor, Erzurumspor ile Fatih Karagümrük geldi.

KADIKÖY'DE SERİLER SONA ERDİ

2020 yılında tarihi serilerin sona ermesine de tanıklık ettik. 23 Şubat tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken 21 yıl sonra Kadıköy'de derbi galibiyetine imza attı. Beşiktaş ise 2020/21 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek 15 yıl sonra Kadıköy'de kazanmayı başardı. Fenerbahçe, aynı yıl içinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de derbi kaybetmeme serilerini sonlandırmış oldu...

AVRUPA'DA TARİHİ SEZON

Avrupa futbolunda da uzun süre unutulmayacak bir yıl oldu. Premier Lig'de Liverpool, 30 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşarken Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak kupaya ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı. Bayern Münih'in özellikle çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2 mağlup ettiği karşılaşma tarih kitaplarında yerini alacak bir maç oldu.

Barcelona demişken, sezonun sona ermesiyle birlikte Lionel Messi krizi patlak verdi. Messi takımdan ayrılmak istediğini söylerken taraftarlar o dönemki başkan Bartomeu'yu istifaya davet etti. Google'da en çok aranan kelime o süre içinde Messi olurken, başkan Bartomeu istifa etti ve Lionel Messi, Barcelona'da kaldı. Şimdilik... Arjantinli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve hala sözleşmesini uzatmış değil.

WEBO'YA IRKÇI SÖYLEM! SKANDAL SÖZLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmemişti! Temsilcimiz Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile Fransa'da oynadığı karşılaşmada 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine Başakşehir sahadan çekilmişti. PSG'nin yıldız isimleri Neymar ve Mbappe de Başakşehir'e destek verirken dünyanın dört bir yanından ırkçılığa hayır paylaşımları geldi. 14. dakikadan itibaren oynanmayan maç, bir gün sonra kaldığı yerden devam etmişti. Romanyalı hakem Coltescu'nun skandal sözleri ise hala akıllarda...

GERİ DÖNÜŞLER...

Geride bıraktığımız yılda bolca geri dönüş de izledik. Arda Turan, yıllar sonra Galatasaray'a dönerken Sergen Yalçın, Beşiktaş'a teknik direktör olarak döndü. Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu, 39 yaşında futbolu bırakırken sportif direktör olarak sarı lacivertli takımda görev almaya başladı.

Uzun süre boyunca unutulmayacak bir yıl yaşandı. 2020'yi spor dünyasında böyle geçirirken tek temennimiz 2021'nin daha sağlıklı, daha mutlu bir olması...

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