Spor camiasından Halit Kıvanç için başsağlığı mesajları

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok spor kulübü, 97 yaşında yaşamını yitiren Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

TÜRKİYE Futbol FEDERASYONU

"Türk spor yayıncılığının duayen ismi, usta spiker ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk basınına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE

"Halit Kıvanç’ı kaybettik. Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza baş sağlığı dileriz."

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GALATASARAY

"Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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BEŞİKTAŞ

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"Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

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TRABZONSPOR

"Türk spor yayıncılığının kıymetli ismi Halit Kıvanç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük Usta Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Ülkemizin değerlerinden, spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

KONYASPOR

"Spor yayıncılığının duayen ismi Halit Kıvanç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

GÖZTEPE

"Usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

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ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ

"Çok değerli bir ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

ERCAN TANER

"Değerli hocam, meslek büyüklerimin üstadı Halit Kıvanç’ı kaybettik. Türk spor yayıncılığının zirvesiydi. Oraya kimse kolay kolay ulaşamaz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

İSMAİL ŞENOL

"Bunu konuştuktan dakikalar sonra Halit Kıvanç’ın vefat haberini aldık. Çok üzgünüz. Türk televizyonculuğu için efsane bir isimdi. Büyüğümüz, ustamızdı. Allah rahmet eylesin."