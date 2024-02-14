Sparta Prag'ta Priske'den Galatasaray uyarısı: 'Bizi cezalandırırlar'

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag, yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu.



“İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum”

Ligde 55 günlük bir aranın ardından ilk resmi maçlarına 4 gün önce çıktıklarının ve bu durumun kendilerini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Priske, “Bir gerçek var ki Çekya Ligi böyle. Bir ara verildi ama mutluyum ki 1 maç da olsa ligde oynadık. Takımdan memnunum. Atmosferi zaten biliyoruz. Onlar da motive, buna hazırlar. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Bizler için zor maç olacak”

Galatasaray karşısında zor bir sınavdan geçeceklerini belirten Danimarkalı teknik adam, “Kolay bir maç olmayacak. Kalitesi iyi bir takım. Çek liginde alışık olmadığımız bir karşılaşma olacak. Şampiyonlar Ligi’nden gelmiş bir takım. Ligde de başarılı, zirvede Fenerbahçe ile mücadele ediyorlar. İyi durumdalar. Bizler için zor maç olacak ama ona göre hazırlandık” ifadelerini kullandı.

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“Maksimum 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerek”

46 yaşındaki teknik direktör, Avrupa’da oynadıkları karşılaşmaların farklı bir kalitede olduğuna da değinerek, “Maalesef bir gerçek ki Çek Ligi gibi değil. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Maksimum 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerek. Böyle bir maçı kazandığımızda takımın özgüveni de artacaktır” cümlelerine yer verdi.



“En ufak bir hatamızda bizi cezalandıracaklardır”

“Evdeki oynadığımız maçlarda daha rahat oluyoruz ama deplasman daha zor” diyen Brian Priske, şöyle devam etti:

“İyi bir takımla karşılaşacağımız için hem fiziksel hem mental olarak iyi konsantre olmamız lazım. Hem sahada hem kulübede kaliteli oyuncuları var. En ufak bir hatamızda bizi cezalandıracaklardır. Herkesin maksimum performansını vereceğine inanıyorum.”



“Türkiye’de bir takıma karşı mücadele etmek güzel hissettiriyor”

Daha önce futbolcu olarak Club Brugge formasıyla Beşiktaş'a karşı, Belçika ekibi Royal Antwerp’in teknik direktörlüğünü yaparken de 2021 yılında Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da mücadele ettiğini ve genel olarak Türkiye’de oynamanın zor olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Hepsi iyi takımlar. Kaliteli bir lig. İyi anılarım var ama hepsi pozitif değil. Yarın da sahaya çıktığınızda atmosferin ne kadar muhteşem olduğunu hissedeceksiniz. Türkiye’de bir takıma karşı mücadele etmek güzel hissettiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Priske, ayrıca Galatasaray’ın yıldız isimleri için özel olarak bir hazırlık yapmadıklarını da sözlerine ekledi.



“Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurması önemli”

Yarın oyuncularının aralarındaki iletişimin iyi olması gerektiğinden bahseden Brian Priske, “Adrenalin yüksek olacaktır. Önemli olan sadece sakin kalmak değil. Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurması ve birbirlerini sakin hale getirmeleri önemli” açıklamasını yaptı.

Futbolcularının kendilerini göstermeleri için Galatasaray müsabakasının iyi bir fırsat olduğuna değinen Danimarkalı teknik direktör, turu geçme şanslarını ise yüzde 50 olarak gördüğünü söyleyerek konuşmasını bitirdi.