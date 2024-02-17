Sparta Prag Kulübü'nden Galatasaray'a övgü: Sağır edici bir kükreme

Haberin Devamı

Sparta Prag Kulübü’nün resmi internet sitesi, Galatasaray’ın 3-2 galibiyetiyle sona eren UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili haberinde sarı kırmızılı takımdan Fernando Muslera ve Mauro Icardi ile taraftarları övdü. Konuyla ilgili yazıda, “Stadın her yerinde mevcut olan ıslık ve tezahürat, maçın başlamasıyla birlikte sağır edici bir kükremeye dönüştü.

Spartalılar, heyecan verici atmosfere rağmen oyuna iyi başlasa da skorda geri düştü. Son anlarda Muslera bir mükemmel kurtarış yaptı. Galatasaray ayağına gelen şansı Icardi ile iyi değerlendirdi” denildi. Çekya basınında yapılan haberlerde de Muslera ve Icardi ön plana çıkarıldı:

ÇILGIN MAÇTA 2 KIRMIZI, 5 GOL

iDNES: Son sözü Icardi söyledi. Spartalılar Galatasaray’ın yıldızlarının cezalandırdığı hatalar yaptılar.

Haberin Devamı

SPORT: Türkiye’deki çılgın maçta 2 kırmızı kart, 5 gol. En çılgın kısmı ise maçın sonuydu. Wiesner 90. dakikada Muslera’yı başından vurdu, sonrasında Icardi bitirişi gerçekleştirdi.

BLESK: Icardi’nin golüyle kötü biten bir dram.

CESKA: Sparta, İstanbul’da beraberliğe uzanıyordu ancak Icardi nakavt etti. Muslera, Wiesner’in şutunu yüzüyle kurtardı.