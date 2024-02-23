Sparta Prag-Galatasaray maçı sonrası olay! Oyuncular arasında gerginlik, Okan Buruk kırmızı gördü

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Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Sparta Prag'a rövanşta sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

GALATASARAY 4 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag mücadelesine 4 eksik oyuncuyla çıktı. Sparta Prag ile oynanan ilk karşılaşmada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Nelsson müsabakada zorunlu olarak forma giyemezken, sakatlıkları bulunan yeni transfer Aurier’in dışında Ndombele ve Ziyech, maçın kadrosunda yer almayan isimler oldu. Öte yandan UEFA’ya bildirilen listede yer almayan yeni transfer Köhn ile genç oyuncu Eyüp Aydın da maçta görev yapamadı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNDÜ, GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, sonrasında sırasıyla oynanan; İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Bandırmaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

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Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında Okan Buruk’un tercihen kadroya dahil etmediği milli oyuncu, son olarak İstanbul’da oynanan Sparta Prag mücadelesinde 55’inci dakikada Kaan Ayhan’ın yerine oyuna dahil olarak formasına kavuşmuştu. Milli oyuncu, sarı-kırmızılıların tek golünü kaydetti.

KAAN AYHAN'IN KIRMIZI SONRASI İŞLER DÖNDÜ

Mücadelenin ilk 70 dakikası 1-1 devam ederken Kaan Ayhan kırmızı gördü ve Sparta Prag kalan sürede 3 gol bularak tur atlayan taraf oldu.

MAÇ SONU OLAY ÇIKTI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Fiziki müdahalelerin de olduğu ekranlara yansırken kısa süre içerisinde taraflar sakinleştirildi.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Olayların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK YAŞANANLARI ANLATTI, ÖZÜR DİLEDİ

Kırmızı kart gören Okan Buruk, maç sonrası basın toplantısında yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

"Maç sonu yaşanan olaylar bize yakışmadı, yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Maç içerisinde bir gerginlik oldu. Lukas Haraslin de soyunma odasında yanımıza geldi, özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim. Maç sonunda yaşanan karışıklık nedeniyle özür dilemek istiyorum. Dördüncü hakem görevini maç içerisinde yapsaydı, bunlar olmazdı."

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