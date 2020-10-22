Sparta Prag 1-4 Lille(Yusuf Yazıcı'dan 3 gol)

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lille 4-1'lik skorla kazandı.

Yusuf Yazıcı, 45, 60 ve 75. dakikalarda kaydettiği gollerle mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı. Lille'de diğer golün sahibi ise Ikone oldu.

Sparta Prag, 53. dakikada Krejci'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin tek golü 46. dakikada Dockal'dan geldi.

Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.

Yusuf Yazıcı, 2016'da Arda Turan'ın Barcelona'da Mönchenladbach'a yaptığının ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



- G Grubu

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0

- H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3

- I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3

- J Grubu

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2

- K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

- L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0