Sparta Prag 1-4 Lille(Yusuf Yazıcı'dan 3 gol)
Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sparta Prag ile kozlarını paylaştı. Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı mücadeleyi Lille 4-1'lik skorla kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lille 4-1'lik skorla kazandı.
Yusuf Yazıcı, 45, 60 ve 75. dakikalarda kaydettiği gollerle mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı. Lille'de diğer golün sahibi ise Ikone oldu.
Sparta Prag, 53. dakikada Krejci'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin tek golü 46. dakikada Dockal'dan geldi.
Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.
Yusuf Yazıcı, 2016'da Arda Turan'ın Barcelona'da Mönchenladbach'a yaptığının ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- G Grubu
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3
- J Grubu
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0
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