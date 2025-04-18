Sousa'nın performansı Galatasaray'ı durduramadı, Avrupa'da rekor kırıldı! Lucas Torreira kariyerinde bir ilki başardı

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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı sahasında konuk etti.

Zirve yolunda hata yapmayan sarı - kırmızılılar, mücadeleyi Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'in golleriyle 2-0 kazandı.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bodrum karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Roland Sallai'nin yerine Przemyslaw Frankowski'ye görev verdi. Sarı - kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı. Son olarak RAMS Park'ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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11. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon üst üste 2, toplamda da 11. kez kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 30 müsabakada kalesinde 27 gol gördü. Sarı - kırmızılılar ayrıca ligde sahasında art arda 5. maçta da gol yemedi.

AVRUPA'DA REKOR

Galatasaray, 23 şutla bu sezon Avrupa'da bir maçın ilk yarısında en çok şut çeken takım oldu. Sarı - kırmızılılar söz konusu 23 şutta 8 isabet bulurken, 2 kez de direğe takıldı.

Öte yandan Okan Buruk'un öğrencileri ilk yarıda 2.10 gol beklentisi yakalarken, rakip ceza sahasında 27 kez topla buluştu.

İKİNCİ YARIDA DA SENARYO FARKLI OLMADI

Galatasaray, Bodrum FK maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı geride bıraktı. Sarı - kırmızılılar maçın son düdüğüyle beraber 59 rakip ceza sahasında topla buluşma, 35 şut, 3.50 gol beklentisi, 2 direk ve 16 korner kullanma istatistiği yakaladı.

SON 3 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Bodrum FK maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti. Müsabakanın 29. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Torreira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinin ardından ligdeki 3. golünü kaydetti.

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Öte yandan Beşiktaş filelerini de havalandıran Torreira, son oynadığı 3 maçta 2. kez gol sevinci yaşamış oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Mücadelede açılış golünü kaydeden Lucas Torreira, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı.

DIOGO SOUSA DİRENEMEDİ

Bodrum FK kalecisi Dıogo sousa ise 2-0'lık mağlubiyete rağmen performansıyla dikkat çekti. Bodrum'a karşı 3.50 xG (Gol beklentisi) yakalayan Galatasaray, konuk ekibin file bekçisi Diogo Sousa'yı geçmekte zorlandı. Rakip takım kalesine 13'ü isabetli olmak üzere tam 35 şut gönderen sarı - kırmızılı futbolculara, 26 yaşındaki eldiven yaptığı 11 kurtarışla karşılık verdi.