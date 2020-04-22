Şota Arveladze: Aşı bulunmadan bu iş çok zor olacak!

Trabzonspor tarihinde önemli bir yeri olan Şota Arveladze, bordo mavili ekibin gündemine ve corona virüs salgını sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şota, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlaması durumunda Trabzonsporlu futbolcuların sürece alışmasının uzun sürüp sürmeyeceğini de değerlendirdi.

Şota, "Eğer her şey biterse, o zaman çabuk alışırlar. Sonucunda tekrar dönecekler, futbol oynamaya başlayacaklar. İstek ve arzu daha fazla olur. Ancak aşı bulunmadan bu iş çok zor olacak. Çünkü bu olayın bir daha olması her şeyi tekrar geriye götürür. Sonucunda bu futbol. Evde kal, dokunma işi olmaz. Futbolcular 1,5-2 metre mesafede nasıl oynayacak?" dedi.

"NWAKAEME İÇİN BENİ ARADILAR"

Bordo mavili yönetimin Anthony Nwakaeme transferiyle ilgili kendisi ile irtibat kurduğunu doğrulayan Şota, "Başkan ile konuştum. Beni aradılar sordular. Zaten Nwakaeme'yi İsrail'de çalışırken tanıyordum, ben de iyi oyuncu olduğunu söyledim" diye konuştu.

SORLOTH'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trabzonspor'un yıldız forveti Sörloth için de övgü dolu ifadeler kullanan Şota, "Sörloth için zaten hep söylüyorum, "Son vuruşları iyi" ancak herkes biraz ağır olduğunu zannediyordu. Bence çok çabuk bir oyuncu. Çabuk hareket ediyor ve çabuk karar veriyor. Görüyor kimin nerede olduğunu. Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil.

Çok kişi görmedik, Türkiye'ye gelip bu kadar kolay şekilde başarılı olan bir santrfor. Az kişi hatırlıyorum" dedi.

ONUR İLE YAŞADIĞI SÜREÇ

Onur ile yaşadığı süreci üstü kapalı olarak paylaşan Şota, "Onur, Trabzonspor'u çok seviyordu. 9 seneden fazla oynadı. İyi sezonlar oynadı. Aslında çok sorun yaşamadım. Sadece bütün bunları anlatmak orada zor oluyor. Hocalık yapanlar karar vermek zorunda kalıyor.

Onu da anlamak lazım, 9 sene 10 sene bir yerde oynadığın için orada kendine göre hareket edebilir. Sadece iki defa çapraz bağ sakatlığından döndü.. Bir defa antrenmandan önce sakattı, maç oynamadı. İkinci oldu, 3. defa oldu. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Onur ile ilgili ne ben konuştum ne de Onur. Onur top tutamayınca ben zarar görüyordum. Ben ona niye karşı çıkacağım. Kim gider, Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisine karşı çıkar. Çünkü o tutacak, takım atacak ve ben de kazanacağım. Biz hata yapmıyoruz demiyoruz ki.

"UĞURCAN'I İLK BEN OYNATTIM"

Uğurcan oynadı 1 maç. Avrupa maçıydı ve ilk defa kaleye geçti. Sanırım daha 17 yaşındaydı, ve onu ilk ben oynattım. (Fanatik)





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