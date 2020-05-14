Sosyal medya zengini Dani Ceballos!

İngiltere Premier Lig’de, bu sezon Instagram’da sponsorlu post’lardan en çok para kazanan futbolcu Arsenal’li Dani Ceballos oldu. Bir online casino şirketinin, eMarketer verilerine dayanarak yaptığı araştırmaya göre bu sezon Instagram’da ücretli post’lardan 101.193 Sterlin (Yaklaşık 888 bin TL) kazanan Ceballos, sosyal medyadan haftada 2.927 Sterlin (Yaklaşık 26 bin TL) kazanıyor. Bu rakam yine de kulübünden haftada yaklaşık 52 bin Sterlin (Yaklaşık 456 bin TL) kazanan İspanyol oyuncu için mütevazı bir rakam. İkinci sırada Manchester United’dan Andreas Pereira, üçüncü basamakta Manchester City’den İlkay Gündoğan yer alıyor.

BİR RONALDO DEĞİLLER!

Bununla birlikte Premier Lig’deki futbolcuların Instagram kazançları, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nunkilerin yanında oldukça düşük kalıyor... 2018 yılı verilerine göre, 217 milyondan fazla takipçisi olan Portekizli oyuncu bir reklam postundan 570 bin Sterlin alıyordu.