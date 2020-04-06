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GeriFutbol Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı

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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı
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Korona virüs salgını nedeniyle maçlara katılamayan Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı. Sevimli köpeğin voleybol yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, korona virüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor.

Berntsen’e antrenmanında köpeği “Kiara” eşlik ediyor. Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki 2 kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Videoda Berntsen ve Kiara’nın maç sırasında birbirlerine pas attığı görülüyor. Voleybolculara taş çıkaran sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı

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