Soner Aydoğdu'dan rehavet uyarısı

Haberin Devamı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde devam ediyor. Antrenman öncesi kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"2 hafta içerde oynayacağız ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz"



Milli takım aralarının daha iyi çalışmak için bir imkan sağladığını belirten Aydoğdu, "Her maç zor. Önümüzde zorlu bir maç var. 2 hafta içeride oynayacağız ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Taraflarımızla birlikte gerçekten çok coşkulu ve istekli oynuyoruz. Bireysel anlamda herkes en iyisini verince sahaya bu takıma yansıyor. Önemli olan takımdır. Burada herkes takıma katkı vermek istiyor. Forma şansı bulduğum her dakika, yarım saat, bir saat neyse hiç önemli değil, onun değerini bilerek sahada var olmaya çalışıyorum ve takıma katkı vermeye çalışıyorum. Son haftalarda takıma katkı sağladım. Bu sene transfer yasağımız var. Herkes gerçekten işine sahip çıkıyor ve aidiyet duygusu ile sahada mücadelesini veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte hem ben hem de takım arkadaşlarım Samsunspor'a katkı vermek için çabalayacağız. Bütün gayemiz bu yönde" diye konuştu.



"Ne lig bitti ne de ligde kaldık"



Milli takım araları ve BAY geçilen haftalarla ilgili de konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Bu dönemlerde milli takım arası oldu. BAY geçeceğimiz hafta yaklaştı. BAY haftasından sonra Sivasspor ile oynayıp yine bir süre iznimiz olacak. İyi bir şey mi oluyor, kötü bir şey mi tam olarak bilmiyorum. Bazen ritim kazanmışken aranın girmemesi daha iyi oluyor. Bizim de güzel bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Önemli olan bu gidişatı sürdürebilmektir. Şu an için hiçbir şey kazanmış değiliz. Ne lig bitti ne de ligde kaldık. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. O yüzden bu gidişatımızı sonuna kadar sürdürebilmemiz önemli. Şu ana kadar iyi geldik. İnşallah sonu da güzel olur ve istediğimiz yerde ligi bitiririz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı