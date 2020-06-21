'Son samuray' Çağlar Söyüncü

Premier Lig’de Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester, deplasmanda Watford 1-1 berabere kalırken, genç futbolcu yeni saç modeliyle ilgi topladı. İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Çağlar’ın saçını konuşurken, başarılı savunmacı gündem oldu. Taraftarlar, “Çağlar savaşçıya benzememiş mi?” ve “Son samuray gibi olmuş” şeklinde yorumlar yaptı. Çağlar, dün 10 ikili mücadele kazandı. 6 top uzaklaştırırken, 4 defa da top kaptı.

Rusya'da tarihe geçen maç

Rusya Ligi’nde Rostov’da 6 oyuncuda koronavirüs çıkması üzerine takım, Sochi deplasmanına 17 yaş ortalamalı genç futbolcularla çıktı. 10-1’lik kaybetseler de kaleci Denis Popov, 25’i isabetli tam 41 şutun 14’ünü kurtarırken, 1 de penaltı çıkardı ve ligin kurtarış rekoruna (15) imza attı.

Fransa'da yasak kalkıyor

Fransa hükümeti, pandemi nedeniyle stadyumlara seyirci alınması konusunda çıkarılan yasağın 11 Temmuz’dan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Buna göre, ilk etapta maksimum 5 bin taraftar, müsabakaları stadyumdan canlı olarak takip edilebilecek. 23 Ağustos’ta başlayacak Fransa 1. Ligi’nde 2021-2022 sezonu için seyirci alınıp alınmayacağı temmuz ortasında yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Bilindiği üzere Fransa’da ligler tescil edilmiş, PSG Kulübü şampiyon ilan edilmişti.

Çizme 105 gün sonra start verdi

Koronavirüsün etkisini en yoğun hissettirdiği ülkelerden biri olan ve sezonun yeniden başlası öncesinde büyük tartışmalara neden olan İtalya’da Serie A maçları 105 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Avrupa bileti almak için mücadele eden Hellon Verona, konuk ettiği Cagliari’yi 2-1 yendi. Torino ile deplasmanda karşı karşıya gelen Parma ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ligde bugün TSİ 20.30’da Atalanta, Sassuolo’yu konuk edecek. TSİ 22.45’te ise Inter, Sampdoria ile sahasında karşılaşacak.

Kupa Bayern'i durdurmadı

Almanya Bundesliga’da 30. şampiyonluğunu garantileyen Bayern Münih, evinde Freiburg’u 3-1 yenerek, bu sezon ligde 25. galibiyetini aldı. 2 gol atan Lewandowski, ligde kaydettiği gol sayısını ise 33’e yüksetti. Borussia Dortmund da deplasmanda Leipzig’i 2-0’la geçip bitime 1 hafta kala ikinci sırayı garantiledi. Wolfsburg’a evinde 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Schalke 04’ün ligdeki galibiyet hasreti 15 maça yükleldi. Yunus Mallı’lı Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim’a 4-0’la boyun eğdi.