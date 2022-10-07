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Son şampiyon Golden State Warriors'ta skandal kavga! Yumruklar konuştu

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Golden State Warriors#Draymond Green
Son şampiyon Golden State Warriorsta skandal kavga Yumruklar konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 18:45

Son şampiyon Golden State Warriors’ın sezon öncesi hazırlıklarına Draymond Green ile Jordan Poole arasında yaşanan kavga damga vurdu.

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NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors'ın antrenmanında Draymond Green ile Jordan Poole arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Golden State Warriors'ın antrenmanında iki yıldız arasında sinirle gerilirken tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavganın sebebi bilinmezken üzerine yürüyen Draymond Green'i iten Jordan Poole takım arkadaşından acımasız bir yumruk yedi.

Ani ve sert bir şekilde Poole’e yumruk atan Green, daha sonra yere düşen takım arkadaşının üstüne kapaklandı.

Kavga eden iki yıldızı takım arkadaşları ve antrenörler araya girerek güçlükle ayırdı. 

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DİSİPLİN CEZASI 

Green ile Poole'ün daha önce de sözlü olarak sık sık atıştığı belirtilirken Warriors yönetimi son olayın ardından sınırın aşıldığını düşünüyor ve Green'e karşı bir disiplin cezası vermesi bekleniyor.

EN KRİTİK OYUNCULARDAN

Draymond Green ve Jordan Poole, Golden State Warriors’ın en kritik oyuncularından ikisi olarak öne çıkıyor.

Jordan Poole ayrıca çaylak kontratının son sezonuna girmesiyle birlikte uzun vadeli bir kontrat bekleyişinde.

Draymond Green ise 2023-24 yılında 27.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan kontratının son garanti senesine giriyor.

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GALATASARAY'A ZİYARET

Draymond Green geçtiğimiz aylarda Galatasaray'a ziyarette bulunmuştu. NefStadyumu'nu gezen Draymond Green, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel çalışmalar gerçekleştirmişti.

Son şampiyon Golden State Warriorsta skandal kavga Yumruklar konuştu

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#NBA#Golden State Warriors#Draymond Green

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