MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriFutbol Son Dakika | Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce ligin 18 Temmuz'da başlayacağının duyurulması sonrası çalışmalarına başlayan Zonguldak Kömürspor'da futbolcular ile teknik heyete Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Daha sonra TFF'nin 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin oynatılmayacağını açıklaması üzerine futbolcuların memleketlerine döndüğü, Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkan bir oyuncunun ise Konya'da karantina altına alınıp, ikinci test için de örnek verdiği bildirildi.



- Başkan Caner: “Durumunu yakından takip ediyoruz"

Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, yaşanan durumla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

"Bir futbolcumuzun yapılan ilk testi pozitif çıktı." diyen Caner, "İkinci test için örnek verdi. Durumunu yakından takip ediyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzerine diğer oyuncularımız da 14 gün süreyle evlerinde karantinada olacaklar. Onların da sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle