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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri döndü! 5 yıl sonra...

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Son Dakika: Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri döndü! 5 yıl sonra...

Zlatan Ibrahimovic, EURO 2020 öncesinde 5 yıllık bir aranın ardından İsveç Milli Takımı'na geri döndü. Kararın resmiyet kazanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İsveçli futbolcu, "Tanrının dönüşü." notunu düştü.

Spor Arena Dış Haberler - Zlatan Ibrahimovic, 5 yıllık bir aranın ardından İsveç Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic'in milli takıma geri döndüğünü duyurdu.

Andersson, "Müthiş bir tecrübesi var ve bunu takımdaki diğer oyunculara aktarabilir. Geri dönmek istemesi çok komik ancak şu an İsveç'in sahip olduğu en iyi oyuncu..." dedi.

ZLATAN IBRAHIMOVIC: TANRININ DÖNÜŞÜ

Kararın resmiyet kazanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zlatan Ibrahimovic, "Tanrının dönüşü." notunu düştü.

39 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Son Dakika: Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri döndü 5 yıl sonra...

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

EURO 2016'nın ardından İsveç Milli Takımı'nı bırakan Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Söz  konusu paylaşımın ardından Zlatan Ibrahimovic'in milli takıma geri dönebileceği dedikoduları konuşulmuştu.

Kişisel Twitter hesabından İsveç Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki oyuncu, "Görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullanmıştı.

"GERİ DÖNMEYECEYİM, İSVEÇLİLERİ KIZDIRMAK İSTEDİM"

Zlatan Ibrahimovic, bahsi geçen paylaşımın ardından yaptığı açıklamada, "Tecrübeli futbolcu yaptığı son açıklamada, "Geri dönmeyeceğim. Sadece İsveçli insanları kızdırmak istedim" demişti. 

Son Dakika: Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri döndü 5 yıl sonra...

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