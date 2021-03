Son Dakika: Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri döndü! 5 yıl sonra...

Spor Arena Dış Haberler - Zlatan Ibrahimovic, 5 yıllık bir aranın ardından İsveç Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic'in milli takıma geri döndüğünü duyurdu.

Andersson, "Müthiş bir tecrübesi var ve bunu takımdaki diğer oyunculara aktarabilir. Geri dönmek istemesi çok komik ancak şu an İsveç'in sahip olduğu en iyi oyuncu..." dedi.

ZLATAN IBRAHIMOVIC: TANRININ DÖNÜŞÜ

Kararın resmiyet kazanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zlatan Ibrahimovic, "Tanrının dönüşü." notunu düştü.

39 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0