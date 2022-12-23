Son dakika: Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Son 16 Turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor...

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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu. Kura Ã§ekimine seri baÅŸÄ± olarak giremeyen Galatasaray'Ä±n ezeli rakipleriyle eÅŸleÅŸme ihtimali vardÄ± ancak bu gerÃ§ekleÅŸmedi.Son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri tek maÃ§ eleme sistemine gÃ¶re 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri
Â Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep FK - Konyaspor
Sivasspor - Karacabey Belediyespor
Ãœmraniyespor - Trabzonspor
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k - BaÅŸakÅŸehir
Antalyaspor - Kayserispor
FenerbahÃ§e - Ã‡aykur Rizespor
Â AnkaragÃ¼cÃ¼ - BeÅŸiktaÅŸ
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