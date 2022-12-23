HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFÄ°KSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son dakika: Ziraat Türkiye KupasÄ± Son 16 Turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye KupasÄ±#Kura#Kura Çekimi
Son dakika: Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Son 16 Turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor...
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 23, 2022 11:55

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu. Kura Ã§ekimine seri baÅŸÄ± olarak giremeyen Galatasaray'Ä±n ezeli rakipleriyle eÅŸleÅŸme ihtimali vardÄ± ancak bu gerÃ§ekleÅŸmedi.

Haberin DevamÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu. Kura Ã§ekimine seri baÅŸÄ± olarak giremeyen Galatasaray'Ä±n ezeli rakipleriyle eÅŸleÅŸme ihtimali vardÄ± ancak bu gerÃ§ekleÅŸmedi.Son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri tek maÃ§ eleme sistemine gÃ¶re 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Gözden KaçmasÄ±n

BeÅŸiktaÅŸtan AnkaragÃ¼cÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±: Bizim endiÅŸemiz yokBeÅŸiktaÅŸ'tan Ankaragücü açÄ±klamasÄ±: Bizim endiÅŸemiz yokHaberi görüntüle

Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri

Â Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Konyaspor

Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Ãœmraniyespor - Trabzonspor

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k - BaÅŸakÅŸehir

Antalyaspor - Kayserispor

FenerbahÃ§e - Ã‡aykur Rizespor

Â AnkaragÃ¼cÃ¼ - BeÅŸiktaÅŸ

Gözden KaçmasÄ±n

Galatasaray 2. BaÅŸkanÄ± Metin Ã–ztÃ¼rk: Cumhuriyetin 100. yÄ±lÄ±nda iki kupayÄ± da istiyoruzGalatasaray 2. BaÅŸkanÄ± Metin Öztürk: Cumhuriyetin 100. yÄ±lÄ±nda iki kupayÄ± da istiyoruzHaberi görüntüle

Â

Son dakika: Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Son 16 Turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor...


Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ziraat Türkiye KupasÄ±#Kura#Kura Çekimi

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Strep A alarmÄ± bitmeden kÄ±zÄ±l endiÅŸesi baÅŸladÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmÄ± bitmeden kÄ±zÄ±l endiÅŸesi baÅŸladÄ±! Türkiyeâ€™de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#SaÄŸlÄ±k
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Size Bu kiÅŸiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kiÅŸiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#Ä°liÅŸki
TÃ¼rk bilim insanlarÄ±ndan umut verici keÅŸif Ã‡evre kirliliÄŸine karÅŸÄ± savaÅŸta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarÄ±ndan umut verici keÅŸif! Çevre kirliliÄŸine karÅŸÄ± savaÅŸta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#SaÄŸlÄ±k

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmÄ± bitmeden kÄ±zÄ±l endiÅŸesi baÅŸladÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmÄ± bitmeden kÄ±zÄ±l endiÅŸesi baÅŸladÄ±! Türkiyeâ€™de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#SaÄŸlÄ±k
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Size Bu kiÅŸiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kiÅŸiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#Ä°liÅŸki
TÃ¼rk bilim insanlarÄ±ndan umut verici keÅŸif Ã‡evre kirliliÄŸine karÅŸÄ± savaÅŸta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarÄ±ndan umut verici keÅŸif! Çevre kirliliÄŸine karÅŸÄ± savaÅŸta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#SaÄŸlÄ±k