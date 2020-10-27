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GeriFutbol Son Dakika | Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması!
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Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması!

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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, istifa gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Barcelona karşısında alınan 3-1'lik El Clasico galibiyetine rağmen hakkında çıkan görevi bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı, "İstifa etmek gibi bir düşüncem yok. Sadece önümüzdeki maçı düşünüyorum. Görevimin son gününe kadar mücadele edeceğim. Sonra ne olacağına bakarız" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 4 gün içerisinde önce La Liga'da Cadiz'e ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e mağlup olmasının ardından Zinedine Zidane ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü.

 

Son Dakika | Zinedine Zidanedan istifa açıklaması

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