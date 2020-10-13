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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Son dakika | Zenit'in Euroleague'deki 2 maçı koronavirüs nedeniyle iptal!

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Son dakika | Zenit'in Euroleague'deki 2 maçı koronavirüs nedeniyle iptal!
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Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 8 basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen Zenit'in bugünkü TD Systems Baskonia ve 15 Ekim'deki Valencia maçlarının oynanmayacağı belirtildi.

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Maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, bu sayıya ulaşamadığı için 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

 

Son dakika | Zenitin Euroleaguedeki 2 maçı koronavirüs nedeniyle iptal

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