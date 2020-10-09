Son Dakika | Yusuf Erdoğan çok konuşulan gol sevincini açıkladı! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçında attığı golde sonra yaşadığı gol sevincine dair açıklamalarda bulundu.

Gol sevincinin yanlış anlaşıldığının altını çizen yetenekli oyuncu, sarı kırmızılı transfer sürecine ilişkin ise "Benim açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunun moral ve motivasyonunu yaşadık. Artık o maç geride kaldı. Böyle maçları kazanmak her zaman güzeldir. Bu maçların önemli ve güzel olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor. Tamamen bir fotoğraf yanılgısı.Türkiye'nin en büyük camialarından birine ve en büyük hocalarından birine karşı bunu yapma lüksümüz yok bizim. Ben kendi takımıma koşuyordum ve gol poziyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok anlamsız bir şekilde bu konunun büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak bizim haddimize değil. Sonuçta biz de etten kemikten insanız. Bir hayal kırıklığı olmuştur benim açımdan. Her şeyin yaşanma süreci ve zamanı var. Türkiye'nin en güzel yönetilen kulübünde oynadığım için şuan mutluyum.''

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