MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Yusuf Erdoğan çok konuşulan gol sevincini açıkladı! Galatasaray...
GeriFutbol Son Dakika | Yusuf Erdoğan çok konuşulan gol sevincini açıkladı! Galatasaray...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yusuf Erdoğan çok konuşulan gol sevincini açıkladı! Galatasaray...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçındaki gol sevinci ve sarı kırmızılı takıma transfer süreciyle ilgili konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçında attığı golde sonra yaşadığı gol sevincine dair açıklamalarda bulundu.

Gol sevincinin yanlış anlaşıldığının altını çizen yetenekli oyuncu, sarı kırmızılı transfer sürecine ilişkin ise "Benim açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunun moral ve motivasyonunu yaşadık. Artık o maç geride kaldı. Böyle maçları kazanmak her zaman güzeldir. Bu maçların önemli ve güzel olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor. Tamamen bir fotoğraf yanılgısı.Türkiye'nin en büyük camialarından birine ve en büyük hocalarından birine karşı bunu yapma lüksümüz yok bizim. Ben kendi takımıma koşuyordum ve gol poziyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok anlamsız bir şekilde bu konunun büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak bizim haddimize değil. Sonuçta biz de etten kemikten insanız. Bir hayal kırıklığı olmuştur benim açımdan. Her şeyin yaşanma süreci ve zamanı var. Türkiye'nin en güzel yönetilen kulübünde oynadığım için şuan mutluyum.'' 

Son Dakika | Yusuf Erdoğan çok konuşulan gol sevincini açıkladı Galatasaray...

 

Son Dakika | Yusuf Erdoğan çok konuşulan gol sevincini açıkladı Galatasaray...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle