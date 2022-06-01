Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi!

#Yukatel Kayserispor#Hikmet Karaman#Transfer
Son Dakika: Yukatel Kayserisporda Hikmet Karaman dönemi sona erdi

Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teşekkürler Hikmet Karaman

31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yukatel Kayserispor Kulübü

14 YIL SONRA FİNALE YÜKSELDİLER AMA OLMADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hikmet Karaman yönetiminde Trabzonspor'u eleyerek 14 yıl sonra finale yükselen Yukatel Kayserispor, finalde Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmuştu.

BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'DAN TEŞEKKÜR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hikmet Karaman'a teşekkür etti.

Haberin Devamı

"Sezon başında yeniden kurduğumuz kadromuz ile ligin 2. haftasından itibaren özveri ile mücadele eden, tüm birikimini ortaya koyan teknik direktörümüz Hikmet Karaman'a bundan sonraki futbol kariyerinde üstün başarılar diliyoruz." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yukatel Kayserispor#Hikmet Karaman#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin

BAKMADAN GEÇME!

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin