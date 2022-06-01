Son Dakika: Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teşekkürler Hikmet Karaman

31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yukatel Kayserispor Kulübü

14 YIL SONRA FİNALE YÜKSELDİLER AMA OLMADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hikmet Karaman yönetiminde Trabzonspor'u eleyerek 14 yıl sonra finale yükselen Yukatel Kayserispor, finalde Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmuştu.

BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'DAN TEŞEKKÜR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hikmet Karaman'a teşekkür etti.

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"Sezon başında yeniden kurduğumuz kadromuz ile ligin 2. haftasından itibaren özveri ile mücadele eden, tüm birikimini ortaya koyan teknik direktörümüz Hikmet Karaman'a bundan sonraki futbol kariyerinde üstün başarılar diliyoruz."