Son Dakika | Yine Pepe, yine olay! İngiltere bu hareketi konuşuyor...

Spor Arena Dış Haberler | Porto forması giyen Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 mağlup oldukları Manchester City maçında Raheem Sterling'e yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

Etihad'da oynanan mücadelenin 84. dakikasında Raheem Sterling, Portekizli savunmacının müdahelesinin ardından yerde kaldı. İngiliz oyuncu bu pozisyonda penaltı beklerken birkaç saniye sonra Pepe'nin hışmına uğradı.

Deneyimli savunmacı, Raheem Sterling'in kendini bilerek yere attığı düşüncesiyle sinirlendi ve yerde yatan rakibinin üzerine giderek önce bir şeyler söyledi ardından diziyle göğsüne vurdu.

İNGİLİZ MEDYASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İngiliz basını, Pepe'nin Raheem Sterling'e yaptığı bu hareket neticesinde yalnızca sarı kart görmesine tepki gösterdi. İngilizler, pozisyonun VAR'da incelenerek Portekizli savunmacının kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği görüşünü savundu.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde; Pepe'nin söz konusu pozisyonda kırmızı kart görmemesi 'mucize' olarak nitelendirildi ve geçmişteki vukuatlarına göndermede bulunarak 'hiç değişmediği' yorumları yapıldı.

ÖNE GEÇTİLER ANCAK TUTUNAMADILAR

Manchester City karşısında maça hızlı başlayan Porto, henüz 14. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 20. dakikada Sergio Agüero'nun penaltıdan attığı golle yanıt veren ev sabibi ekip, soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmeyi başardı.

İkinci yarıda sahneye çıkan İlkay Gündoğan, 65. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken, kronometreler 73'ü gösterdiğinde ise Ferran Torres müsbakanın skorunu belirledi: 3-1.

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