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Futbol
Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı! Entübe edildi...

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Son Dakika | Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı! Entübe edildi...
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Teknik direktör Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edildi.

Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Spor Arena ailesi olarak Yılmaz Vural ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz...

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