Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.



Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

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