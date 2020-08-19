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Haber Giriş: 19.08.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Son Dakika | Yeni Malatyasporda Hamza Hamzaoğlu dönemi

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