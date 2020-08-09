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Son Dakika | Willian, Chelsea'den ayrıldığını açıkladı!
Chelsea'nin Brezilyalı futbolcusu Willian, takımdan ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Brezilyalı yıldız Willian, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Chelsea ile sözleşmesi sona eren ve takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Willian'ın bir başka Londra ekibi Arsenal'e gitmesi bekleniyor.
32 yaşındaki futbolcu, 2013 yılından bu yana Chelsea'de forma giyiyordu.
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